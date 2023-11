Was sagt man dazu, Tilray?

Eine technische Analyse von Tilray Brands hat ergeben, dass sich die Aktie des Unternehmens in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,24 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,49 CAD liegt, was einer Abweichung von -23,15 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,31 CAD liegt über dem aktuellen Schlusskurs, nämlich bei -24,77 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Tilray Brands ein "Schlecht"-Rating.

Eine Analyse der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Tilray Brands in den letzten Monaten vermehrt diskutiert wurde, was auf eine erhöhte Aktivität hinweist. Zudem gibt es eine positive Veränderung der Stimmung bezüglich der Aktie. Aufgrund dieser Faktoren erhält Tilray Brands insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tilray Brands zeigen sowohl der 7-Tage-RSI (66,28 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (66,8 Punkte) eine neutrale Bewertung an. Der Aktie wird somit ein "Neutral"-Rating zugeschrieben.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger-Stimmung für Tilray Brands in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ war. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft. Mithilfe berechenbarer Signale wurden jedoch 4 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale gefunden, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung ist somit "Neutral".