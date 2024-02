Was sagt man dazu, Thermon?

Die Thermon-Aktie erhielt von Analysten eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -17,63 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhielt die Aktie eine neutrale Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Zudem wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Thermon-Aktie derzeit überverkauft ist, mit einem Relative Strength Index (RSI) von 28,99. Dies führt zu einer positiven Einstufung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 56, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den aktuellen Kurs liegt die Thermon-Aktie mit 28,1 USD 1,44 Prozent über dem GD200 (27,7 USD), was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt jedoch bei 30,21 USD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -6,98 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Thermon-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.