Was sagt man dazu, The Local Shopping Reit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen misst. Für die Alina Neutralings PLC liegt der RSI bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung, wodurch die Aktie erneut als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Alina Neutralings PLC-Aktie mit 8,55 GBP deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 22,39 GBP liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,32 GBP wird unterschritten, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alina Neutralings PLC-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.