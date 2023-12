Was sagt man dazu, Tencent?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI von Tencent liegt aktuell bei 44,35 Punkten für die letzten 7 Tage und bei 45,37 Punkten auf 25-Tage-Basis, was bedeutet, dass die Tencent-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -5,01 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 308,01 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Tencent ist größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wird eine Zunahme positiver Kommentare über Tencent beobachtet. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion, da eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist.

Insgesamt erhält die Tencent-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments und der Präsenz in den sozialen Medien ein "Gut"-Rating.

