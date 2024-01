Was sagt man dazu, TRX Gold?

Die Trx Gold zeigt in der technischen Analyse eine negative Entwicklung. Mit einem Kurs von 0,51 CAD liegt sie sowohl 5,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) als auch 13,56 Prozent unter dem GD200. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Trx Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (57,69 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Trx Gold in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt hingegen keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.