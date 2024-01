Was sagt man dazu, TOTO?

Weitere Suchergebnisse zu "Toto":

Die Aktie des Unternehmens Toto wird derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Bauprodukte mit einer Dividende von 2,72 % bewertet, was nur leicht unter dem durchschnittlichen Branchenniveau von 2,92 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,2 Prozentpunkten wird die Einstufung der Aktie derzeit als "Neutral" betrachtet.

In fundamentaler Hinsicht weist die Toto-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,13 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 23,23 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Toto in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Toto diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Toto-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4113,11 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3824 JPY deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3746,84 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt wird Toto auf Basis der Dividende, fundamentalen Kriterien, Anlegerstimmung und technischen Indikatoren mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.