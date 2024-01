Was sagt man dazu, SysGroup?

Die Aktie der Sysgroup wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 33,13 GBP bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 33 GBP, was einem Unterschied von -0,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und ergibt einen Wert von 37,28 GBP, wobei der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sysgroup-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 100 und der RSI25 bei 93,75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sysgroup eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Sysgroup daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Sysgroup-Aktie mit 28,57 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie", die bei -5,4 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.