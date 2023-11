Kinergy Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kinergy-Aktie beträgt aktuell 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 64,71 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Kinergy-Aktie führt.

In der charttechnischen Bewertung zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kinergy von 0,28 HKD um -6,67 Prozent vom GD200 (0,3 HKD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,31 HKD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kinergy-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Kinergy-Aktie über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Stimmungsänderung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Themen rund um die Kinergy-Aktie, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Kinergy bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.