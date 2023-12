Was sagt man dazu, Strabag?

In den sozialen Medien wurde eine positive Stimmungsänderung bei der Aktie der Strabag AG in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant geändert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Strabag-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,17) führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral, mit vereinzelten positiven und negativen Diskussionen. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Strabag-Aktie in den letzten 200 Handelstagen nur geringfügig vom Durchschnitt abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Gleiches gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Zusammenfassend erhält die Strabag-Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien, den Relative Strength Index als auch die technische Analyse eine neutrale Bewertung.

Strabag kaufen, halten oder verkaufen?

