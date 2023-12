Was sagt man dazu, Staffline?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken zu Staffline war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Es gab keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Staffline zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Staffline im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 40,9 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 44,38 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.