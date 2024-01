Was sagt man dazu, Soft99?

Die Soft-Aktie wird derzeit anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet. Zunächst wird der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 1331,31 JPY liegt. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1405 JPY zeigt sich eine Abweichung von +5,54 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1374,22 JPY, was einer Abweichung von +2,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Soft-Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Soft-Aktie liegt bei 45, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmung rund um die Soft-Aktie wurde ebenfalls analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Themen in den sozialen Medien überwiegend neutral waren. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Soft-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen.