Was sagt man dazu, Snap?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war ebenfalls geringer als zuvor, was zu einem schlechten Rating für die Snap-Aktie führt.

Bewertung durch Analysten: Aktuell wird die Snap-Aktie von Analysten neutral bewertet, basierend auf 2 positiven, 7 neutralen und 1 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 7,76 Prozent hin, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI zeigt, dass die Snap-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt über 200 Handelstage zeigt eine neutrale Bewertung, während der gleitende Durchschnitt über 50 Handelstage zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Snap-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf Stimmung, Analystenbewertung, RSI und technische Analyse.