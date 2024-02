Was sagt man dazu, Skane mollan AB?

Das Anleger-Sentiment und die Diskussion rund um die Skane-mollan Aktie waren in letzter Zeit neutral. Weder positiven noch negativen Tendenzen wurden in den sozialen Medien beobachtet. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigten im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Skane-mollan-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Skane-mollan-Aktie bei 79,07 SEK festgestellt. Der Aktienkurs selbst lag bei 58,6 SEK, was einem Abstand von -25,89 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einer Differenz von -14,43 Prozent schlecht ab. Somit erhält die Skane-mollan-Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (45,36 Punkte) als auch der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis (61,97) zeigen, dass die Skane-mollan-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Skane-mollan-Aktie aufgrund des neutralen Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und des Relative Strength Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.