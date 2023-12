Was sagt man dazu, Site Centers?

Die Analysten bewerten die Aktie der SITE Centers Corp auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Bewertung "Neutral". Es gab keine positiven oder negativen Bewertungen. Derzeit liegt kein neues Analystenupdate vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Dies liegt daran, dass der aktuelle Schlusskurs bei 13,65 USD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der SITE Centers Corp liegt bei 46,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,36 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die SITE Centers Corp-Aktie ein Durchschnitt von 12,74 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,65 USD, was einer positiven Veränderung von 7,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, wodurch die SITE Centers Corp-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über die SITE Centers Corp in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass SITE Centers Corp derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.