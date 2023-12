Was sagt man dazu, SigmaRoc?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sigmaroc liegt bei 33,33, was einer „Neutral“-Einstufung entspricht. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 54,95 auf eine „Neutral“-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um die aktuelle Lage eines Wertpapiers zu bestimmen. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, der sowohl auf 50 als auch auf 200 Tage betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt der Sigmaroc-Aktie beträgt aktuell 55,27 GBP, was 12,43 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 48,4 GBP liegt und somit zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 49,64 GBP, was nur 2,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine „Neutral“-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren für die Sigmaroc-Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Sigmaroc-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,39 Prozent erzielt, was 20,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können auch Auswirkungen auf Aktien haben. Für Sigmaroc zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.