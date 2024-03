Was sagt man dazu, Sichuan Guangan AAA Public?

Sichuan Guangan Aaa Pcl verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,61 Prozent, was eine Unterperformance von -2,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -7,71 Prozent darstellt. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -7,71 Prozent, wobei Sichuan Guangan Aaa Pcl um 2,9 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird das Unternehmen daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhielt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Aktie von Sichuan Guangan Aaa Pcl veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiven noch negativen Themen viel Aufmerksamkeit geschenkt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurden auf der analytischen Seite insgesamt mehr "Schlecht"-Signale als "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sichuan Guangan Aaa Pcl-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (46,63) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine gemischte Bewertung für die Aktie von Sichuan Guangan Aaa Pcl. Die Unterperformance im Vergleich zur Branche und zum Sektor sowie die gemischten Signale bezüglich des Anleger-Sentiments und des RSI führen zu einer neutralen Gesamtbewertung.