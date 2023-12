Was sagt man dazu, Shenguan HoldingsADR?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenguan, so beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Shenguan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenguan bei 0,31 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand von -9,68 Prozent zum Aktienkurs von 0,28 HKD liegt daher unterhalb des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 50 Tage, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenguan 73, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,86 Prozent erzielt, was 19,58 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -9,8 Prozent, und Shenguan liegt aktuell 19,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.