Was sagt man dazu, Shanxi Sanwei?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanxi Road & Bridge beträgt derzeit 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche neutral bewertet wird. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 5,03 CNH, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs verzeichnete einen Abstand von -2,98 Prozent und liegt somit im Durchschnitt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 4,67 CNH, was einer Differenz von +4,5 Prozent entspricht und somit auch zu einem neutralen Signal führt.

Im Vergleich zur Industriebranche hat Shanxi Road & Bridge eine Rendite von -13,36 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Auch im Vergleich zur Chemikalien-Branche liegt die Rendite mit 14,48 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanxi Road & Bridge-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (48,48 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (34,83 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung in diesem Punkt der Analyse. Somit erhält Shanxi Road & Bridge insgesamt eine neutrale Bewertung auf fundamentaler und technischer Basis.