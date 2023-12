Was sagt man dazu, Shanghai Zhezhong?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Shanghai Zhezhong als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Shanghai Zhezhong-Aktie beträgt 36,78, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum 59,19 beträgt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Shanghai Zhezhong auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit Shanghai Zhezhong in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") weist Shanghai Zhezhong mit einer Rendite von -15,34 Prozent eine Performance auf, die um mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 0,09 Prozent. Auch hier liegt Shanghai Zhezhong mit 15,43 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat kontinuierlich, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfuhr als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhielt. Auch dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Shanghai Zhezhong-Aktie somit ein "Gut"-Rating.