Was sagt man dazu, Shanghai Safbon Water Service?

Die Diskussionen rund um Shanghai Safbon Water Service auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Insgesamt betrachtet ist die Aktie von Shanghai Safbon Water Service nach Ansicht der Redaktion angemessen bewertet in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Shanghai Safbon Water Service lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dies liefert interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine mittlere Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für Shanghai Safbon Water Service in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Safbon Water Service-Aktie beträgt aktuell 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,32, was bedeutet, dass Shanghai Safbon Water Service hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Shanghai Safbon Water Service ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Shanghai Safbon Water Service beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,12 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 2,12 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.