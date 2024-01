Was sagt man dazu, Shanghai Maling Aquarius?

Die Diskussionen über Shanghai Maling Aquarius in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Shanghai Maling Aquarius liegt bei 57,89 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 61,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Maling Aquarius-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,55 CNH. Der letzte Schlusskurs von 6,75 CNH weicht somit um -10,6 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,93 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Shanghai Maling Aquarius eine Performance von -14,04 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -3,39 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,65 Prozent gefallen sind. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -10,87 Prozent, und Shanghai Maling Aquarius lag 3,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.