Was sagt man dazu, Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung für den Titel insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,92 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,5 HKD liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -14,38 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch ein anderer Wert. Der letzte Schlusskurs (2,53 HKD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,19 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 9,49 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 39,14 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical-Aktie hat einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 56,41), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shanghai Fudan-zhangjiang Bio-pharmaceutical.