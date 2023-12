Was sagt man dazu, Shandong Himile Mechanical Science?

Die technische Analyse der Shandong Himile Mechanical Science &-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,48 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,4 CNH, was einem Unterschied von -6,61 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 29,96 CNH, was einer Abweichung von -1,87 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Zusammenfassend erhält die Shandong Himile Mechanical Science &-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch der Anleger hauptsächlich von positiven Themen über das Unternehmen Shandong Himile Mechanical Science & geprägt. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 2,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shandong Himile Mechanical Science &-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Shandong Himile Mechanical Science & wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Shandong Himile Mechanical Science & gute Bewertungen in verschiedenen Bereichen der Analyse, was auf ein insgesamt positives Bild hindeutet.