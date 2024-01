Was sagt man dazu, Seneca FoodsB?

Weitere Suchergebnisse zu "Seneca Foods":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Seneca Foods wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,2 Punkte, was bedeutet, dass Seneca Foods momentan als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 39,37 im neutralen Bereich. Somit erhält Seneca Foods insgesamt eine "neutral" Bewertung für den RSI.

Im Branchenvergleich hat Seneca Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,63 Prozent erzielt. Im Durchschnitt ist die "Nahrungsmittel"-Branche um -10,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Seneca Foods eine Outperformance von +0,03 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 157,56 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Seneca Foods 168,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Seneca Foods ein "neutral" Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Seneca Foods wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "neutral" ausfällt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 4,08). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Seneca Foods daher als "schlecht". Hierbei wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.