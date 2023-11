Was sagt man dazu, Sem Holdings?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Sem haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Es wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussionen und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sem daher für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse der Sem-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,06 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,05 HKD, was einem Unterschied von -16,67 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Sem insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 20, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Sem in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Sem in Bezug auf die Stimmung, die technische Analyse, den RSI und die Anleger-Stimmung.