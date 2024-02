Was sagt man dazu, S-Pool?

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die S-pool-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -33,74 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -16,88 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für S-pool.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für S-pool zeigt gemischte Signale. Der RSI auf 7-Tage-Basis deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin, während der RSI auf 25-Tage-Basis zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment erzeugt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen sind.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".