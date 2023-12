Was sagt man dazu, Rugvista AB?

Die technische Analyse der Rugvista-Aktie hat ergeben, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 27,78 liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Dieses Signal wird daher als "Gut" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Rugvista in den letzten Tagen überwiegend negativ war. Es gab einen positiven Tag und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Rugvista daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 54,48 SEK für den Schlusskurs der Rugvista-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 66,8 SEK, was einem Unterschied von +22,61 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 60,97 SEK über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt wurden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Rugvista daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.