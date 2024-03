Was sagt man dazu, Rio Tinto ADR?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Rio Tinto-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, welcher 67,3 beträgt. Auch auf dieser Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Rio Tinto-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,11 Prozent erzielt, was 14,68 Prozent über dem Durchschnitt (-21,79 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Rio Tinto-Aktie beträgt 6,01 Prozent, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (8,32 Prozent) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 5090 GBP lag, was einem Unterschied von -2,25 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem aktuellen Wert von 5442,52 GBP eine negative Abweichung von -6,48 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Rio Tinto-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index, ein "Gut" im Vergleich zur Branchenperformance und eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Dividendenpolitik und der technischen Analyse.