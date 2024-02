Was sagt man dazu, Reitmans Canada?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Aktuell liegt der RSI-Wert von Reitmans Canada bei 46,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Reitmans Canada ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen dominierten eher negative Themen die Diskussionen, weshalb die Einschätzung für die Anleger-Stimmung ebenfalls "Neutral" ist.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. Bei Reitmans Canada zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für Reitmans Canada führt.

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Reitmans Canada-Aktie liegt bei 3,25 CAD für die letzten 200 Handelstage, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,04 CAD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Reitmans Canada auf Basis der technischen Analyse mit einem neutralen Rating versehen.