Was sagt man dazu, RE&S?

Die aktuelle Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Re&s ist überwiegend neutral. In den letzten Tagen gab es weder deutlich positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Aufgrund der Stimmungsanalyse wird daher eine neutrale Einschätzung für Re&s abgegeben. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Re&s aktuell bei 33,33 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird. Daher erhält Re&s in diesem Fall die Einstufung "Gut". Insgesamt resultiert daraus für den RSI eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Re&s gegeben hat. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist Re&s derzeit um +6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,85 Prozent, wodurch die Einstufung hier als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.