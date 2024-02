Was sagt man dazu, Quaterra Resources?

Die technische Analyse der Lion Copper And Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lion Copper And Gold-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegen bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Lion Copper And Gold-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Auch die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.