Was sagt man dazu, Public Storage?

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Public Storage. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders gesagt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält Public Storage daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Public Storage gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Auf dieser Basis wird daher eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium vergeben. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums berücksichtigt. Der RSI für Public Storage liegt bei 48,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 37,31 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für den Relative Strength Index.

Technische Analyse: In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Public Storage-Aktie bei 280,88 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 257,9 USD, was einem Unterschied von -8,18 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 257,01 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+0,35 Prozent) lag. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Public Storage daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.