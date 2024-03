Was sagt man dazu, Prime Mining?

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Prime Mining als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Prime Mining beträgt 74, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 49,71 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prime Mining-Aktie der letzten 200 Handelstage derzeit bei 1,7 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,16 CAD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +27,06 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,13 CAD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,41 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Prime Mining in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen eine neutrale Lage zu beobachten, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit Prime Mining, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.