Was sagt man dazu, Plant & Brands?

Die Aktie von Happy Belly Food hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,17 CAD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,24 CAD, was einem Unterschied von +41,18 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,18 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von +33,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating, und insgesamt wird sie in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Happy Belly Food veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Happy Belly Food-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Happy Belly Food basierend auf dem RSI.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie von Happy Belly Food insgesamt als "Neutral" eingestuft.