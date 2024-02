Was sagt man dazu, Pet Acquisition LLC?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Petco Health & Wellness-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,21 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft. Somit erhält die Aktie auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Petco Health & Wellness.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung bei Petco Health & Wellness festgestellt werden. Die Veränderung des Stimmungsbildes ergibt sich, wenn in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zu erkennen ist. Da bei Petco Health & Wellness positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, wofür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Petco Health & Wellness daher für dieses Kriterium ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in Bezug auf Petco Health & Wellness. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analysteneinschätzung für Petco Health & Wellness liegt aus den letzten zwölf Monaten bei 3 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9,94 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,73 USD eine Steigerung um 264,26 Prozent bedeuten würde. Daher erhält die Petco Health & Wellness-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.