Was sagt man dazu, Performant?

Die Performant-Aktie hat sich in den letzten Tagen in verschiedenen Bereichen unterschiedlich entwickelt. In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Performant-Aktie derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,31 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen über Performant. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen positives und an neun Tagen neutrales Anlegerverhalten. Dadurch erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Performant-Aktie mit 1,33 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 45,32 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich eine gemischte Bewertung. Der Schlusskurs der Performant-Aktie liegt derzeit bei 2,86 USD, was einer Abweichung von +6,32 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Performant-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende und die Branchenvergleichsperformance, während sie in der technischen Analyse eine gemischte Bewertung mit "Gut" und "Neutral" erhält.