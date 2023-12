Was sagt man dazu, Pendragon?

Die britische Automobilhandelsgruppe Pendragon verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Pendragon mit einem Wert von 9,9 ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt von 25, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und zu einer positiven Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. In der technischen Analyse erreichte der Aktienkurs von Pendragon 32 GBP, was einer Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs von 22,65 GBP von +41,28 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 31,92 GBP und weist eine Distanz von +0,25 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Branchenvergleich erzielte Pendragon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,17 Prozent, was einer Outperformance von +53,56 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung von 4,61 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche und 52,85 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor entspricht. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

