Was sagt man dazu, Patterson?

Der Aktienkurs von Patterson Cos verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,85 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" (14,29 Prozent) eine Unterperformance von 21,15 Prozent bedeutet. Jedoch liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" bei -18,38 Prozent, und Patterson Cos übertrifft diesen Wert um 11,52 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die hohe Diskussionsintensität der Patterson Cos-Aktie positiv bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein positives Gesamturteil.

Analysten haben im letzten Jahr die Aktie von Patterson Cos zu einem "Gut"-Rating eingestuft, während es keine Analystenupdates zu der Aktie im letzten Monat gab. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 37 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (27 USD) einer Empfehlung zum Kauf der Aktie mit einer potenziellen Steigerung um 37,04 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei positive Themen an sieben Tagen und negative Themen an zwei Tagen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Patterson Cos, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt zeigt sich somit eine positive Entwicklung und Bewertung für die Patterson Cos-Aktie in verschiedenen Aspekten.