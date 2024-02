Was sagt man dazu, Pan Pacific International Holdingsadr?

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Pan Pacific-Aktie ergibt ein neutrales Bild. In den Diskussionen der Anleger gab es keine signifikante Veränderung der Stimmungslage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsintensität keine auffälligen Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um herauszufinden, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2847,14 JPY, was 23,28 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 3510 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3123 JPY, was 12,39 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pan Pacific-Aktie daher ein gutes Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 31 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,79 und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Pan Pacific.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Pan Pacific-Aktie um 27 Prozent höher, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso übertrifft die Aktie die Branchenperformance in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche um 33,2 Prozent, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält die Pan Pacific-Aktie auf Basis der analysierten Faktoren ein gutes Rating, was auf eine starke Performance in verschiedenen Bereichen hinweist.

