Was sagt man dazu, Orange?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Orange-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 44,5 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt Orange mit einem Wert von 29,41 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Orange auf 10,8 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 10,754 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,43 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 10,81 EUR, was zu einem Abstand von -0,52 Prozent führt und somit erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Orange liegt derzeit bei 7,54 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.