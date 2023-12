Was sagt man dazu, Oracle?

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Oracle in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Menge und Häufigkeit der Beiträge zu einem Unternehmen in den sozialen Medien geben Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Oracle diskutiert als üblich, und die Aufmerksamkeit nimmt ab. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Oracle bei 106,25 USD liegt, was einer Entfernung von -1,16 Prozent vom GD200 (107,5 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 109,77 USD. Der Aktienkurs wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet, da der Abstand -3,21 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Oracle-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Oracle derzeit einen Wert von 1,46 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Branchendurchschnitt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es sei angemerkt, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Oracle im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,8 Prozent erzielt, was 31,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 1,16 Prozent, wobei Oracle aktuell 30,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.