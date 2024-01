Was sagt man dazu, Oenon Holdings?

Der Relative Stärke Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI für die Oenon-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 82, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Vergleicht man dies mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 62,62, so ist die Aktie in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Oenon basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Oenon zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Oenon mit 348 JPY inzwischen -6,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" betrachtet.

Die Anleger haben Oenon in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Oenon basierend auf dem RSI, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.