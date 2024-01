Was sagt man dazu, Norwegian Air Shuttle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Norwegian Air Shuttle Asa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Norwegian Air Shuttle Asa führt.

In der technischen Analyse ist die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie mit einem Kurs von 10,72 NOK inzwischen +9,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +5,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.