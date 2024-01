Was sagt man dazu, North Huajin Chemical Industries?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von North Huajin Chemical Industries war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Stimmungsbarometer gab es an neun Tagen positive Diskussionen in den sozialen Medien, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen in den sozialen Medien vor allem positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Automatische Analysen der Kommunikation zeigten jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhielt die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt North Huajin Chemical Industries mit 2,29 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent in der Chemiebranche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Rendite von North Huajin Chemical Industries in den letzten 12 Monaten um -25,39 Prozent lag, was mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von North Huajin Chemical Industries zeigt, dass sie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 34,48, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 62,4 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.