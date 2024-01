Was sagt man dazu, Nippon Crucible?

Aktienkursbewertung für Nippon Crucible

Die Analyse der Aktienkurse von Nippon Crucible kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nippon Crucible liegt bei 13,51, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Bewertung für den RSI als "gut" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 23, was auch als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "gut".

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nippon Crucible auf 547,89 JPY, während der aktuelle Kurs bei 584 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,59 Prozent, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 553,74 JPY, was einer Distanz von +5,46 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "gut" bewertet. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Nippon Crucible keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Nippon Crucible für diese Stufe daher eine Gesamtbewertung von "neutral".