Was sagt man dazu, Ningbo Xusheng Auto?

Die technische Analyse der Ningbo Xusheng-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 23,65 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 19,73 CNH, was einem Unterschied von -16,58 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 20,23 CNH, was einer Abweichung von -2,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit 12 Tagen im grünen Bereich und nur zwei neutralen Tagen. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ningbo Xusheng unterhalten, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ningbo Xusheng weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Ningbo Xusheng-Aktie als neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 27,44 und einem RSI25-Wert von 63,5, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.