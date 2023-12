Was sagt man dazu, Nike?

Der Aktienkurs von Nike wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Zyklische Konsumgüter") betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Nike eine Rendite von 7,35 Prozent erzielt hat, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die eine mittlere Rendite von 0,71 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt auch hier Nike mit 6,65 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Nike ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,25 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 61, was einem aktuellen Abstand von 51 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nike-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 83,86, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage mit 49,46 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nike-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 109,94 USD. Der letzte Schlusskurs von 108,04 USD weicht somit um -1,73 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (109,33 USD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -1,18 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nike-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Sollten Nike Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Nike jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nike-Analyse.

Nike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...