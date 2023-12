Was sagt man dazu, Nexen Tire?

Die Nexen Tire-Aktie wird aus technischer Sicht als neutral bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 8460 KRW lag, was einem Unterschied von +4,85 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7993,4 KRW zeigt mit einem letzten Schlusskurs, der um +5,84 Prozent darüber liegt, ein gutes Rating an. Somit erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Meinungen und Stimmungen zu Nexen Tire in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale, da in den Diskussionen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als neutral eingestuft, was auch die Anlegerstimmung widerspiegelt.

Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nexen Tire einen Wert von 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" unter dem Durchschnitt liegt und somit als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Aktie eine Dividendenrendite von 1,35 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung.