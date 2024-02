Was sagt man dazu, New Energy Metals?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Analyseindikator, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die New Energy Metals Aktie zeigt der RSI derzeit einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch hier die Einstufung "Neutral" gilt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und Buzz, also die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung, zeigen für New Energy Metals über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf wenig Veränderung hin, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für New Energy Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der hier sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird, zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,05 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,02 CAD liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 CAD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Summe wird New Energy Metals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei New Energy Metals in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.