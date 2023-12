Was sagt man dazu, Neusoft?

Die Neusoft-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 10,52 CNH erreicht, während ihr eigener Kurs bei 9,55 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -9,22 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 9,73 CNH, was einem Abstand von -1,85 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Neusoft-Aktie liegt bei 83,33, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf die letzten 25 Tage bezieht, liegt bei 58,66 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die technische Analyse daher auf "Schlecht" festgelegt.

In den letzten 12 Monaten hat die Neusoft-Aktie eine Performance von -6,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Softwarebranche eine Underperformance von -25,82 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Informationstechnologiesektor liegt die Aktie mit 19,42 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke der Neusoft-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".